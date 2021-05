Den Segen erhalten Liebende am Montag in der Kirche St. Josef in Lingen-Laxten – egal, ob sie hetero- oder homosexuell sind.

Kirchengemeinde

Lingen. Es ist ein Zeichen gegen das Nein aus dem Vatikan: Ein Segnungsgottesdienst für alle Liebenden findet am Montag in der katholischen Kirche St. Josef in Lingen statt.

Pastorale Mitarbeiter aus dem Dekanat Emsland-Süd und der Stadtpastoral Lingen laden zu diesem Segnungsgottesdienst ein, der am Montag, 10. Mai, um 19 Uhr in der Kirche St. Josef in Lingen-Laxten an der Josefstraße beginnt. Zu der bun