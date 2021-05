Audi Q 3 in der Heidestraße in Lingen gestohlen

dpa

Lingen. Einen Audi Q 3 haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in der Heidestraße in Lingen gestohlen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch an der Heidestraße einen schwarzen Audi Q3 entwendet. Das hat die Polizei in Lingen mitgeteilt. Nach ihren Angaben hat das Fahrzeug einen Wert von etwa 20.000 Euro. Auto vor dem W