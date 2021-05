Corona: Im Emsland werden täglich 200 Termine in den Impfzentren abgesagt

Im Emsland werden täglich 10 bis 15 Prozent der Termine in den Impfzentren abgesagt. Das sind 200 Termine am Tag.

Michael Kappeler/dpa

Lingen. Im Emsland werden täglich 10 bis 15 Prozent der Termine in den Impfzentren abgesagt. Das sind 200 Termine am Tag, sagt Anja Rohde, Sprecherin des Landkreises Emsland. Doch was ist der Grund dafür?

Die sehr seltenen Thrombose-Fälle bei Astrazeneca-Geimpften verunsichern viele Menschen. In Wiesbaden werden beispielsweise seit geraumer Zeit Impftermine nicht wahrgenommen. Wenn eine Stornierung erfolgt, dann wird als Grund meist der