Drei Kinder sollen in Lingen nistende Enten mit Stöckern geärgert haben.

Felix Kästle

Lingen. Vergangene Woche soll ein Mann in Lingen Kinder in den Schwitzkasten genommen haben. Nun teilt die Polizei mit: Der Fall ist aufgeklärt.

Am 20. April 2021 soll es in Lingen im Bereich des Kanalufers am Alten Hafen zu einem zunächst besorgniserregenden Vorfall gekommen sein. Zunächst ging die Polizei davon aus, dass drei Kinder im Alter zwischen neun und elf Jahren von einem