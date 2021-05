Tankstellenräuber von Lingen müssen mehrere Jahre in Haft

Weil sie einen Tankstellenkiosk in Lingen ausgeraubt haben, schickte das Osnabrücker Landgericht jetzt zwei 23 und 34 Jahre alte Männer in Haft.

dpa

Lingen . Weil sie in Lingen einen Tankstellenkiosk ausgeraubt haben, müssen zwei Männer jetzt ins Gefängnis. Die Angestellte, die sie dabei mit einem Messer bedrohten, leidet noch immer unter den Folgen des Überfalls.

Das Landgericht Osnabrück sah es als erwiesen an , dass die beiden damals 23 und 34 Jahre alten Männer, die zur Tatzeit in einer Unterkunft im südlichen Emsland lebten, sich am Abend des 24. Oktober 2020 getroffen hätten, um Geld zur