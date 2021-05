35 Autos, Gebäude und Schilder in Lingen mit Farbe beschmiert

Insgesamt 35 Straßenschilder, Autos und Gebäude wurden in Lingen mit Farbe beschmiert.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lingen. Einen schlechten Scherz haben sich Unbekannte am Wochenende in Lingen überlegt. Insgesamt 35 Straßenschilder, Autos und Gebäude wurden mit Farbe beschmiert.

Zu den Vorfällen kam es laut Angaben der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim in der Nacht zu Sonntag an den Straßen Adlerstraße, Birkenallee, Falkenstraße, Sandstraße-Nord bis hin zur Waldstraße in Lingen. Höhe des Schadens steht noch