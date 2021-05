Projektmanagerin Birgit Baumann und Hermann Bröring, Präsident der Emsländischen Landschaft, stellten die Ergebnisse des Kulturerbeprojekt „Bi mi to Huus“ vor.

Emsländische Landschaft

Lingen. Das Kulturerbeprojekt „Bi mi to Huus - Lebendige Traditionen an Ems und Vechte“ des Vereins Emsländische Landschaft ist abgeschlossen. Zu sehen sind die Ergebnisse in einem virtuellen Museum.

Maßgeblich gefördert wurde das Vorhaben derEmsländischen Landschaft aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Projekts "Landkultur" im Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE). Unterstützt wur