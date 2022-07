Ein Autofahrer hatte die Radfahrerin übersehen und stieß mit dem Fahrrad zusammen. Danach flüchtete dieser. (Symbolfoto) FOTO: Imago-Images / Birgit Reitz-Hofmann up-down up-down Polizei sucht Verursacher 23-jährige Radfahrerin stürzt nach Kollision mit Auto in Lingen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 12.07.2022, 13:49 Uhr

An der Josefstraße in Lingen hat sich am Samstag laut Polizei eine Unfallflucht ereignet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.