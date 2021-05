Unerlaubte technische Veränderungen an den Fahrzeugen, die sich auf dem Aldi-Parkplatz trafen, stellte die Polizei nicht fest. Hier ein Symbolbild.

Caroline Seidel/dpa

Lingen. Trotz der Corona-Beschränkungen kamen am 1. Mai Auto-Fans auf dem Aldi-Parkplatz an der Georgstraße in Lingen zusammen: Die Polizei löste das Tuner-Treffen mit 80 Autos auf – und leitete Verfahren ein.

Etwa 80 Fahrzeuge sind nach Angaben der Polizei an diesem Samstagabend dort gezählt worden. "An dem Feiertag hatte am Nachmittag bereits ein Treffen von Mitgliedern aus der Tuning-Szene am Geester Speicherbecken stattgefunden. Dor