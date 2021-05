37 Verstöße gegen Corona-Regeln am Wochenende im Emsland

Die Einhaltung der geltenden Kontaktbeschränkungen hat die Polizei im Zuge des Feiertags zum 1. Mai verstärkt kontrolliert. Im Emsland wurden dabei an zwei Tagen 37 Verstöße festgestellt.

Uwe Anspach/dpa

Lingen. 54 Verstöße gegen Corona-Regeln hat die Polizei am letzten April-Tag und am 1.-Mai-Feiertag im Emsland und der Grafschaft Bentheim registriert. 37 davon im Emsland - von der Gartenparty bis zum Tunertreffen in Lingen.

So hatte die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim auch am letzten Apriltag sowie am ersten Maifeiertag wieder verstärkte Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Corona-Allgemeinverfügung durchgeführt. Kaum Feiern zum 1. MaiDi