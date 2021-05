Heinz-Josef Kley (links) ist seit dem 1. April der zweite "City-Cop" in Lingen. Als Kontaktbeamter ist er zusammen mit seinem Kollegen, Norbert Tenger, für viele Belange im Austausch mit den Bürgern.

Jessica Lehbrink

Lingen. Heinz-Josef Kley chauffierte in seiner Karriere als Polizeibeamter bereits Königspaare. Nun ist er zusammen mit Norbert Tenger als "City-Cop" der Stadt Lingen unterwegs.

