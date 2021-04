James Blunt verschiebt Konzert in Lingen zum vierten Mal

Musiker James Blunt kommt nach Lingen.

Gavin Bond

Lingen. Drei Mal musste James Blunt seine ursprünglich für das Frühjahr 2020 geplante Deutschland-Tournee verschieben. Nun folgt die vierte Verlegung des Konzerts in Lingen.

2019 gab die Emslandarena mit Freude bekannt, einen weiteren Weltstar nach Lingen zu holen. "2020 wird der Musiker James Blunt ein Konzert in Lingen geben", hieß es in einer Pressemitteilung. Im März 2020 wollte er in der Arena au