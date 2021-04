Corona-Inzidenzwert im Emsland liegt auch am Freitag unter 100

Die Sieben Tage-Inzidenz im Emsland ist weiter gesunken.

Science Photo Library via www.imago-images.de (Symbolfoto)

Lingen. Der Inzidenzwert im Emsland, also die Zahl der Corona-Infektionen pro 100000 Einwohner in einer Woche, sinkt weiter und bleibt auch am Freitag unter dem Wert 100.

Das Robert Koch-Institut meldete am Freitagmorgen für den Landkreis Emsland einen Wert von 96,6. Am Donnerstag hatte er bei 98,8 gelegen und war damit erstmals seit Mitte März auf unter 100 gesunken.Die Zahl 100 ist vor dem Hintergrund