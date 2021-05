Pampers und Essens-Verpackungen: In Lingen quellen die Mülleimer über

In der Nähe des Darmer Friedhofs steht diese Mülltonne von McDonalds, die immer wieder überfüllt ist und zur Entsorgung von privaten Abfällen zweckentfremdet wird.

Sule Kilinc

Lingen. Lingen hat ein Abfallproblem: In Corona-Zeit füllen sich Mülleimer schneller, als sie geleert werden können –egal ob bei McDonalds in Darme, im Emsauenpark oder in der Innenstadt. Auch der Bauhof kommt kaum noch hinterher.

An zahlreichen Stellen der Stadt quellen die Abfalleimer über. Nicht selten liegen Verpackungsmüll und leere Getränkebecher daneben. "Das ist leider richtig", bestätigt Werner Hartke, Ortsbürgermeister von Darme auf Nachfrage der