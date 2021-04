Der Corona-Inzidenzwert ist im Emsland aktuell auf unter 100 gesunken.

imago images

Meppen. Erstmals seit Mitte März ist der Corona-Inzidenzwert im Emsland unter die entscheidende Marke von 100 gesunken. Ab wann ist nun mit Lockerungen der Maßnahmen zu rechnen?

Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Corona-Infektionen in sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner an. Das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstag, 29. April, für den Landkreis Emsland einen Inzidenzwert von 98,8, am Vortag waren