Zum letzten Mal: Einsatz neuer Brennelemente im Kernkraftwerk in Lingen

Das Kernkraftwerk Emsland in Lingen geht am Freitag wegen der Revisionsarbeiten vom Netz.

RWE

Lingen. Am Freitag wird das Kernkraftwerk Emsland in Lingen für die Revision mit Brennelemente-Wechsel heruntergefahren. Damit verbunden ist der letzte Einsatz neuer Brennstäbe, den es in der Anlage geben wird.

Die Tage des 1988 in Betrieb gegangenen Druckwasserreaktors im Lingener Industriepark sind gezählt, aber jeder Tag selbst zählt weiterhin im Hinblick auf die Sicherheit der Anlage und Versorgungssicherheit mit Strom. Das war die B