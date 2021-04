Nächster Leerstand: Juwelier Hellmann in Lingener Innenstadt schließt

Nach fast 40 Jahren gibt Juwelier Clemens Hellman sein Geschäft an der Schlachterstraße in Lingen auf.

Caroline Theiling

Lingen. Eine weitere Geschäftsaufgabe in der Lingener Innenstadt folgt bald: Ende Juli schließt Juwelier Hellmann an der Schlachterstraße. Gleichzeitig erfüllt sich Inhaber Clemens Hellmann einen Traum.

Immer mehr inhaber-geführte Läden hinterlassen leere Ladenlokale in der Innenstadt. So wurde beispielsweise vor Kurzem bekannt, dass das Traditionsgeschäft Tabak und Wein Appelhans in der Lingener Burgstraße aufgeben wird. Nun kom