Defektes Schlauchstück an Messstelle im Kernkraftwerk in Lingen

Das Kernkraftwerk Emsland in Lingen.

Ingo Wagner

Lingen. Im Kernkraftwerk Emsland in Lingen ist bei einer regelmäßigen Prüfung an Messstellen für die Kaminfortluft an einer Messstelle ein Defekt an einem metallischen Schlauch festgestellt worden

Einer Mitteilung des KKE zufolge wurde das Schlauchstück umgehend ausgetauscht. Es stellt nach Angaben des Betreibers innerhalb der Messanlage die Verbindung zu einem Probenfilter her, über den zur Beprobung eine Fortluftprobenmenge g