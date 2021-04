Nach Überfall auf Tankstelle in Rheine: Mutmaßlicher Täter stellt sich der Polizei

Einer der beiden mutmaßlichen Täter, denen ein Tankstellenraub vorgeworfen wird, stellte sich der Polizei in Rheine.

Gerd Schade

Rheine. Bei einem Überfall am vergangenen Samstag in der Tankstelle in Rheine wurde ein Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt – jetzt hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen und wirft einem von ihnen versuchten Mord vor.

Bei dem Raubüberfall, der sich in der Nacht von Samstag (17. April) auf Sonntag (18. April) in der Tankstelle in Rheine ereignete, hatte einer der beiden zunächst unbekannten Täter einen Mitarbeiter mit einem Handbeil lebensgefährlich