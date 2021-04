Konfirmation unter Coronabedingungen: Pastor Paul-Gerhard Meißner Mitte April 2021 bei der Segnung der Konfirmanden Carla und Richard Müller.

Foto: Heike Worthmann

Lingen. "Ja" zum Glauben sagen. Dafür steht in der evangelischen Kirche die Konfirmation als feierliche Segenshandlung. Wie aber wird dieser besondere Tag in Corona-Zeiten begangen?

Im März 2020 ist das Virus auch in Niedersachsen angekommen: Der erste Corona-Fall wurde am 1. März registriert. Am Freitag, 13. März, kündigt die Landesregierung schließlich den landesweiten Shutdown an. Den zuvor bekannten wirts