Krankenkassen haben Impfberechtigungs-Schreiben verschickt, die auch jüngeren Menschen mit Vorerkrankungen eine Impfung ermöglichen. Diese Aktion stößt bei manchen Medizinern auf Kritik.

Marijan Murat

Lingen. Im Emsland erhalten derzeit viele Menschen eine Impf-Einladung - für einige unerwartet. Denn das entsprechende Alter haben sie noch nicht. Grundlage ist eine Diagnose aus der Vergangenheit, die sie nun zur Impfung berechtigt.

Nicht überall stoßen die Schreiben, die in ganz Niedersachsen versandt werden, auf Wohlwollen. Der Allgemeinmediziner Alexander Butz aus Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück übt Kritik an der Aktion: „Hier kommen Leute an die Reihe, die