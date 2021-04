Mann nimmt elfjährigen Jungen in Lingen in den Schwitzkasten

Ein Mann hat einen elfjährigen Jungen an der Straße "Am Alten Hafen" in den Schwitzkasten genommen.

Fabian Strauch/dpa

Lingen. Ein Mann hat einen elfjährigen Jungen an der Straße "Am Alten Hafen" in den Schwitzkasten genommen. Der Junge konnte sich befreien, aber der Mann verfolgte das Kind und seine Freunde.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Dienstag gegen 16.30 Uhr im Bereich des Kanalufers in Lingen. Ein Mann sprach drei Jungs im Alter von neun, zehn und elf Jahren an. Anschließend soll er einen elfjährigen Jungen in den "Schw