Rentner in Lingen erbost: Absage von Corona-Impftermin nicht möglich

Die Telefonnummer der niedersächsischen Impf-Hotline: Durchzukommen ist schwierig.

Julian Stratenschulte

Lingen. Stocksauer ist ein Rentner in Lingen, der einen Impftermin im Impfzentrum in den Emslandhallen bekommen hat. Den will er über die Hotline des Landes absagen – kann es aber nicht.

„Versuchen Sie mal, da durchzukommen“, beschrieb der erboste Lingener am Mittwoch gegenüber der Redaktion seine vergeblichen Versuche, bei der Hotline des Landes jemanden zu erreichen. „Ich habe die Nummer mehrere Male gewählt. Nach zweimal