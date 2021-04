Für das Wochenende 24./25. April gibt es im Impfzentrum Papenburg für über 70-jährige Impfwillige aus dem nördlichen Emsland noch freie Termine (Stand: 20. April). Probleme gibt es aber offensichtlich zumindest teilweise bei der Terminvergabe.

Christian Belling

Lingen / Papenburg. 3600 Impftermine soll es am kommenden Wochenende im Emsland geben. Bürger berichten aber von Problemen, über das Impfportal des Landes einen der noch vorhandenen Termine in Papenburg zu bekommen.

Am kommenden Samstag und Sonntag, 24. und 25. April, ist niedersachsenweit eine große Impfaktion vor allem für Personen ab 70 Jahren geplant. 3600 Impftermine sollen dafür an diesem Wochenende allein in den emsländischen Impfzentren in