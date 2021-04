Das Gewässer Gauerbach wird künftig auf einer Länge von 450 Metern um den Dieksee geführt und mündet künftig in den Schattenbruchgraben.

Julia Mausch

Lingen. Der Gauerbach in Lingen wird verlegt. Im Zuge dieser Umweltschutzmaßnahme wird auch geprüft, ob der Bereich am Dieksee noch stärker als Naherholungsgebiet für die Stadt aufgewertet werden kann.

Bislang mündet der Gauerbach, der dem Wohngebiet seinen Namen gab, am südöstlichen Ufer direkt in den Dieksee. Am südwestlichen Ufer des Sees wird das Wasser, das aus dem Dieksee abfließt, dem Schattenbruchgraben zugeführt. N