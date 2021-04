Noch freie Termine am Wochenende im Impfzentrum Papenburg

Bis zu 3600 Personen sollen am Wochenende, 24./25. April, in den emsländischen Impfzentren in Lingen und Papenburg geimpft werden. In Papenburg gibt es noch freie Termine, in Lingen ist das Impfzentrum hingegen ausgebucht.

Sven Hoppe/dpa

Lingen. Am kommenden Wochenende plant das Land eine große Impfaktion, 3600 Impftermine gibt es allein im Emsland. In Lingen sind alle Plätze bereits vergeben, in Papenburg gibt es noch mehrere Hundert Termine.

Die landesweite Impfaktion ist in Niedersachsen am Samstag und Sonntag, 24. und 25. April, geplant. Der Landkreis Emsland hatte dazu ausdrücklich alle Personen ab 70 Jahren, die noch nicht auf der Warteliste stehen oder einen Impftermi