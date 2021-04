Intensivbetten: So ist die Lage in Lingen und Thuine

Im Bonifatius-Hospital in Lingen werden derzeit vier Patienten mit dem Coronavirus intensivmedizinisch behandelt.

Lingen . Im Bonifatius-Hospital in Lingen werden derzeit vier Patienten mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt. Viele der Intensivbetten sind belegt – doch es gibt noch Kapazitäten.

Während am Wochenende der Inzidenzwert, der die Anzahl auf Corona positiver getesteter Personen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen angibt, auf 140 gesunken ist, ist am Montag von einer Besserung der Lage wenig zu sehen.