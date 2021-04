In Corona-Zeiten: Lingener Hotel am Wasserfall bekommt Ems-Deck

Das Hotel am Wasserfall baut eine neue Terrasse – mit direktem Blick auf die Ems.

Firma Gastroprojekt Thomas Hinsche

Lingen. Das Hotel am Wasserfall in Lingen hofft darauf, bald wieder Gäste empfangen zu können. Die Vorbereitungen dafür laufen: Eine neue Terrasse wird gebaut – mit direktem Blick auf die Ems.

Noch dürfen Gastronomen in Niedersachsen keine Gäste bewirten. Es ist eine Maßnahme, um das Infektionsrisiko in der Corona-Pandemie zu minimieren. Wann sich etwas an dieser Regelung ändert? Derzeit noch ungewiss. Großprojekt