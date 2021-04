Nordhorn. Ein Mann, der ohne Maske und Attest in zwei Bäckereien einkaufen wollte und der Läden verwiesen wurde, streitet sich nun mit den Bäckereien. Von einer fordert er sogar Schadensersatz. Der Fall landet vor Gericht.

Ein Mann aus Nordhorn, der ohne Maske und Vorzeigen eines gültigen Attests zur Befreiung in einer Nordhorner Filiale des „Lohner Landbäckers“ einkaufen wollte und deswegen des Ladens verwiesen wurde, will gerichtlich gegen die Bäckerei vorgehen. Wie Geschäftsführer Heinrich van Lengerich auf Anfrage mitteilt, hat sich der Mann nach seinem ersten Protestschreiben, in dem er arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen die Mitarbeiterin forderte, die ihn hinauswarf, nun in einem zweiten Brief Schadensersatzforderungen in Höhe von 500 Euro erhoben. Sollte das Unternehmen die „Entschädigung wegen Diskriminierung“ nicht binnen einer bestimmten Frist zahlen, wolle der Maskenverweigerer juristisch gegen die Firma vorgehen.

Bäckerei Heuser kennt Maskenverweigerer auch

Doch der „Lohner Landbäcker“ ist nicht das einzige Unternehmen, das Bekanntschaft mit dem renitenten Mann gemacht hat. Auch die Bäckerei Heuser, gelegen im Nordhorner Stadtteil Blanke, kennt den Kunden, wie Geschäftsführer Werner Heuser berichtet: „Derselbe Kunde hat im Januar versucht, in unserer Filiale einzukaufen.“ Auch dort weigerte sich der Mann, eine Maske aufzusetzen oder einen Nachweis für eine Befreiung zu erbringen. Daraufhin wurde er des Ladens verwiesen – und reagierte auch hier prompt mit einem Schreiben an den Geschäftsführer.

Heuser reagierte wie van Lengerich: „Wir müssen uns, unsere Mitarbeiter und auch unsere Kunden schützen. Da kann man jemanden, der nur Unruhe stiftet, nicht gebrauchen“, heißt es einem öffentlichen Facebook-Eintrag der Nordhorner Bäckerei zu dem Thema. Auch gegenüber der Bäckerei Heuser drohte der Kunde zunächst in einem weiteren Schreiben an, juristisch gegen das Unternehmen vorzugehen, sollte eine Entschädigungszahlung und eine Entschuldigung nicht fristgemäß erfolgen.

Fall wird im Mai vor dem Amtsgericht verhandelt

Werner Heuser zweifelte an der Argumentation des Kunden, der behauptet, dass die Durchsetzung einer Maskenpflicht in öffentlichen Geschäften nicht rechtens sei. Also machte der Kunde seine Drohung wahr und erwirkte ein zivilrechtliches Klageverfahren gegen die Bäckerei Heuser, das derzeit im Amtsgericht Nordhorn bearbeitet und dort im Mai zur Verhandlung kommen wird. Das bestätigte der Pressesprecher des Amtsgerichts Dr. Andreas König.

Sowohl Heuser als auch van Lengerich haben ihre Anwälte eingeschaltet, um sich mit juristischen Mitteln gegen die Forderungen des Nordhorner Maskenverweigerers zu wehren.

Von ihrem Grundsatz, dass in ihren Bäckereien nur mit Maske oder mit einem glaubhaften Nachweis der Befreiung eingekauft werden darf, wollen sie auch künftig nicht abweichen. Sie gehen davon aus, dass neben den gesetzlichen Bestimmungen hier auch das Hausrecht greift.