Den Talar zumindest in der Lingener Johanneskirche - fast - schon abgelegt hat Helen-Kathrin Treutler: Künftig wird sie als Gemeindepastorin in der Nicolaikirche in Hannover tätig sein.

Carsten van Bevern

Lingen. Die Johanneskirche in Lingen muss sich nach drei Jahren wieder auf die Suche nach einem neuen Pastor machen: Helen Treutler wird die Gemeinde in Richtung Hannover verlassen. Sie blickt aber gern auf ihre Zeit im Emsland zurück.

Am 10. Juni 2018 war sie nicht nur offiziell in ihr Pastorenamt eingeführt, sondern durch den Landessuperintendenten Detlef Klahr auch zur Pastorin ordiniert worden. Zuvor war die in einer kleinen Ortschaft bei Minden Aufgewachsene als