Zwölf Jahre muss ein Emsländer (Zweiter von rechts) ins Gefängnis, weil er seine beiden kleinen Töchter jahrelang sexuell missbraucht hat.

Hildegard Wekenborg-Placke

Osnabrück. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Missbrauch von Abhängigen in mehreren hundert Fällen muss ein 59-Jähriger aus dem Emsland für zwölf Jahre ins Gefängnis.

Das Landgericht Osnabrück sah es als erwiesen an, dass sich der Mann über Jahre immer wieder an seinen zur Tatzeit teilweise erst sieben Jahre alten leiblichen Töchtern vergangen hat. Im Anschluss an die Haft steht der Verurteilte für