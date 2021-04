Engagiert sich ehrenamtlich als Sterbebegleiterin: Patricia Goldschmidt.

Thomas Pertz

Lingen. Wenn Patricia Goldschmidt am Friedhof in Darme vorbeifährt und Zeit hat, hält sie kurz an. Sie geht eine alte Dame besuchen, die dort begraben ist. Ihre letzten Lebensmonate hat sie miterlebt.

Die 47-jährige Lingenerin hat die Rentnerin in deren letzten Lebensmonaten begleitet. Goldschmidt engagiert sich im Verein „Lingener Hospiz“ ehrenamtlich in der Sterbebegleitung. Für diese Aufgabe und die der Trauerbegleitung sind