Das Königspaar der Kivelinge beim Fest 2017. Im Hintergrund zu erkennen die Pikeniere der Lingener Bürgerschützen. Sie haben sich schon immer am Kivelingsfest beteiligt. Jetzt wird 2022 gemeinsam gefeiert.

Thomas Pertz

Lingen. Alle drei Jahre feiern in Lingen die Kivelinge ihr Fest. In den Jahren dazwischen sind die Bürgerschützen an der Reihe. So ist es seit fast zwei Jahrhunderten Tradition - doch dann kam Corona.

Das Virus wirbelte die Tradition kräftig durcheinander. 2020 wären die Kivelinge zu Pfingsten mit ihrem Fest an der Reihe gewesen, hatten geplant, vieles vorbereitet und mussten schließlich absagen. Nicht nur für die Kiveling