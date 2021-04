Die Abiturprüfungen beginnen am 19. April.

dpa/Thomas Warnack

Lingen. 86 Schüler des Franziskusgymnasiums Lingen legen in den nächsten Wochen ihre Abiturprüfungen ab. Jana Frericks aus Emsbüren und Julius Urbanek aus Lingen sind zwei von ihnen. Fühlen sie sich gut vorbereitet?

Vor den Osterferien seien sie jeden zweiten Tag in der Schule gewesen, hätten Präsenzunterricht gehabt, berichten die beiden 19-Jährigen übereinstimmend. "An den anderen Tagen gab es Unterricht per Videokonferenz", sagt Urbanek. Allerd