Mobile Sauna kippt auf Auffahrt zur B70 in Lingen um

Die mobile Sauna samt Anhänger kippte in der Auffahrt zur B70 um.

NWM-TV

Lingen. Ein ungewöhnlicher Unfall ist am Mittwoch in Lingen passiert: Ein Anhänger samt mobiler Sauna kippte in einer Kurve um.

Ein 51-jähriger Mann war laut Polizei mit seinem Wagen auf der B70-Auffahrt in Altenlingen unterwegs. Er fuhr gegen 11 Uhr mit seinem Ford samt Anhänger mit geladener mobiler Sauna in Richtung Meppen. Wie die Polizei mitteilte, ki