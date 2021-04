Drogen aus den Niederlanden sind einem jungen Mann aus Lingen gar nicht gut bekommen. Er landete letztlich vor Gericht.

Lingen. Er wollte seine Depressionen mit halluzinogenen Drogen mildern. Stattdessen erlebte ein junger Mann einen Horrortrip, der ihn erst ins Krankenhaus und jetzt auf die Anklagebank brachte.

Das Schöffengericht am Amtsgericht Lingen verurteilte den nicht vorbestraften Angeklagten nun wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in einem minder schweren Fall zu einer Geldstrafe von 90 Tages