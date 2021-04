Corona-Fälle trotz Impfung in Thuine: Keine Ausnahme im Emsland

Richard Heskamp

Lingen. In einer Pflegeeinrichtung in Thuine haben sich Bewohner und Mitarbeiter trotz Schutzimpfung mit Corona infiziert. Offenbar ist dies kein Einzelfall, im Emsland sind weitere Einrichtungen betroffen.

Bei einem Schnelltest am 28. März 2021 gab es in der Fach-Pflegeeinrichtung St. Katharina in Thuine den ersten positiven Befund. Weitere Testungen aller Bewohner und Mitarbeiter brachte hervor: Zwölf Bewohner und zwei Pflegekräfte hab