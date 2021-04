Jürgen Keute aus Neuenhaus bei einem Montageeinsatz auf dem Kreuzfahrtschiff „Norwegian Bliss“. Zum Bewundern der Schönheit der Natur in Alaska bleibt während der ersten Fahrt kaum Zeit.

privat

Nordhorn. Es gibt kein Schiff der Meyer Werft in Papenburg, auf Jürgen Keute nicht tätig war. Seit 43 Jahren arbeitete er bei der Firma Gerlach in Nordhorn. Nun ist er in Ruhestand - aber nicht so ganz.

Jürgen Keute kommt aus Neuenhaus und hat etwas erreicht, was heute nur noch wenige schaffen. Er ist seit über 40 Jahren bei der Firma Gerlach in Nordhorn beschäftigt. Am 1. April haben ihn die Kolleginnen und Kollegen mit fast 64 Jahren in