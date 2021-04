Polizeieinsatz: Drogenschmuggler wickeln sich in Frischhaltefolie ein

Der Schriftzug vom Bahnhof von Bad Bentheim spiegelt sich im Fenster eines IC.

Friso Gentsch/dpa

Bad Bentheim. In Bad Bentheim wollten sich zwei Drogenschmuggler vor der Polizei in einer Zugtoilette verstecken. Die Drogen, die sie unter Frischhaltefolie am Oberkörper versteckt hatten, wurden dennoch gefunden.

Ein 23-Jähriger und und sein 28-jähriger Begleiter waren mit einem zwischen Amsterdam und Berlin verkehrenden Intercity aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Grenzbahnhof Bad Bentheim wollte eine Streife der Bundespolizei die