Ein 31-jähriger Niederländer wurde vom Landgericht Osnabrück zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Ludger Jungeblut

Nordhorn. Das Landgericht Osnabrück hat einen Niederländer zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er hatte Geldautomaten unter anderem in Nordhorn gesprengt.

Der Mann wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt, weil er in einem Fall versucht hat, Geldautomaten zu sprengen und in zwei Fällen Geldautomaten sprengen konnte. Das erklärte das Landgericht Osnabrück in einer Pressemitteilung. Ban