Lebensgefährlich verletzt: 73-Jähriger stürzt mit Fahrrad in Graben

Der 73-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gefahren.

David Ebener

Nordhorn. Bei einem Unfall mit einem E-Bike ist ein 73-Jähriger in Nordhorn lebensgefährlich verletzt worden. Ersthelfer retteten ihn aus einem Graben.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitagnachmittag, 9. April, auf der Straße Bookholter Heide in Nordhorn zu dem Unfall. Der 73-Jährige war gegen 15 Uhr auf seinem E-Bike in Richtung Hohenkörbener Weg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ur