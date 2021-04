Das Musical "Simply the Best" über das Leben von Tina Turner soll im März 2022 in Lingen aufgeführt werden.

Dominik Gruss

Lingen. Tina Turner-Fans aufgepasst: Es gibt einen neuen Termin für das Musical "Simply the Best" in Lingen. Bis dahin dauert es allerdings noch fast ein Jahr.

Im dritten Anlauf soll es nun am 25. März 2022 klappen. Ursprünglich hätte die Show am 28. April 2020 in der Emslandarena in Lingen über die Bühne gehen sollen. Der zweite Termin am 1. Mai 2021 ist aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie a