Im Stadtmuseum im NINO-Hochbau stapeln sich die Forschungsunterlagen und Interviews. Werner Rohr (von links), Jutta Bonge vom Museumsvorstand und Museumsleiterin Nadine Höppner archivieren das Material.

Elisabeth Kemper

Nordhorn. Wie war der Alltag der Menschen, die in den goldenen Zeiten in Nordhorn bei NINO, Povel und Rawe gearbeitet haben? In Nordhorn gibt es ein Projekt, das Erzählungen aus dem Arbeitsleben von früher sammelt.

Was zeichnete die Arbeit der Textilarbeiter aus? Was war ihnen wichtig? Als Alltagsgeschichte wird Geschichte konkret.“ Das schreibt Dr. Werner Rohr in seinem Aufsatz „Neuere Aspekte der Heimatforschung“. Das Stadtmuseum Nordhorn geht diese