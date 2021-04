Kellerbrand: Heiße Asche verursacht Feuer in Lingen-Baccum

Schnell unter Kontrolle hatte die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag einen Kellerbrand in der Straße Kösterhook in Lingen-Baccum.

Hermann Bojer

Lingen . Zu einem Kellerbrand ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag in die Straße Kösterhook in Lingen-Baccum gerufen worden. Das Feuer war schnell unter Kontrolle.

Die Einsatzkräfte wurden um 15.25 Uhr alarmiert. Nach Angaben der Feuerwehr hatte heiße Asche einen Kunststoffbehälter im Keller entzündet. Die Asche des im Wohnhaus befindlichen Kamins fällt durch ein Rohr normalerweise direkt in den mit W