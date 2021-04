Burgerladen The Bulldog zieht ins neue NOZ-Quartier in Lingen ein

Der Burgerladen The Bulldog wird in den Neubau des Medienhauses Lingen, in das NOZ Quartier, einziehen und setzt dabei voll auf regionale Produkte.

Lingen bekommt ein neues Restaurant: Der Burgerladen The Bulldog wird in den Neubau des Medienhauses Lingen, in das NOZ-Quartier, einziehen und setzt dabei voll auf regionale Produkte.

In den Küchen der zwei The Bulldog-Restaurants in Osnabrück ist es derzeit still. Die Geräte sind abgeschaltet, die Kühlschränke leer. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem derzeitigen Lockdown dürfen die beiden Inhaber Christian Hampe