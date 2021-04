So wie hier in einer Praxis in Baden-Württemberg wird auch im Emsland in zahlreichen Hausarzt-Praxen gegen Corona geimpft.

Christoph Schmidt

Lingen. Zu wenig Impfstoff und zu viele Patienten - der Lingener Hausarzt Sebastian Bork wird von Anfragen für Impfungen gegen Corona überrannt und bittet seine Patienten um Geduld und Vertrauen.

In dieser Woche beginnen bundesweit 35.000 Hausärzte mit den Impfungen gegen das Corona-Virus. Am Dienstag trafen die ersten Vakzine in den Praxen ein. Seit dem steht in vielen Ärztehäusern das Telefon nicht mehr still. "Wir werden seit Die