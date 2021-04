Dieser junge Wolf wurde am Mittwochmorgen auf der A31 zwischen Lingen und Emsbüren überfahren.

Gerd Hopmann

Lingen. Auf der A31 zwischen Lingen und Emsbüren ist am Mittwochmorgen ein Wolf überfahren worden. Es soll sich um einen jungen Rüden handeln.

Bereits mehrfach soll der Wolf am Dienstag in der Nähe des Autobahnrastplatzes Bergler Feld gesichtet worden sein, wie Wolfsberater Gerd Hopmann erklärt. Am Mittwochmorgen habe er dann einen Anruf von der Autobahnpolizei bekommen, dass ein