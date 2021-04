Mario Barth muss Auftritt in Lingen erneut verschieben

Schon mehrfach trat Comedian Mario Barth in Lingen auf.

Michael Gründel

Lingen. Eigentlich wurde die Show von Comedian Mario Barth in der Emslandarena in Lingen schon in dieses Jahr verschoben. Doch nun musste der Auftritt wegen der Corona-Pandmie erneut verlegt werden.

„Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0“ – so heißt die Show von Mario Barth, die eigentlich am 6. Mai 2021 auch in Lingen präsentiert werden sollte. Aufgrund des anhaltenden Verbotes von Großveranstaltungen werden die fü