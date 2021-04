Marianne Schiffer trauert um ihren Mann Wilfried, der am 10. April 2020, mit dem Coronavirus infiziert, gestorben ist.

Thomas Pertz

Lingen. Wilfried Schiffer gehörte zu den ersten Bürgern in Lingen, die in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben sind. Das war vor einem Jahr, am 10. April 2020.

„Ich konnte mich nach fast 60 Jahren Ehe nicht von meinem Mann verabschieden, das war das Schlimmste“, sagt seine Frau Marianne.Freundlich schaut der 84-jährige Lingener in die Kamera. Das Bild auf dem Küchentisch strahlt Lebensfreude und O