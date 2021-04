Das Impfen geht weiter schleppend voran - weil Impfstoff fehlt. Derweil steigt im Emsland seit Karsamstag wieder der Corona-Inzidenzwert.

Julian Stratenschulte / dpa

Lingen. Der Corona-Inzidenzwert ist im Landkreis Emsland über Ostern auf 160,9 gestiegen. In den Tagen zuvor war er noch von knapp 200 auf 130 am Karsamstag gesunken.

Nach dem Höchststand am Montag, 29. März, mit dem Inzidenzwert von 218,4 sank im Landkreis Emsland die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner relativ stetig auf 196,7 am Dienstag, 165,8 am Karfreitag und 130 am Karsamstag.Seit diesem